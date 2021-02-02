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Рада сегодня попытается легализовать короткостволы для гражданских лиц

02 февраля 2021 | 11:38

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Верховная Рада во вторник, 2 февраля, рассмотрит во 2-м чтении законопроект № 4335 о легализации гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.


Об этом говорится в повестке дня парламента, передают Українськi Новини.

Повестка дня Рады на 2 февраля. СкриншотПовестка дня Рады на 2 февраля. Скриншот

Ранее спикет Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в законопроекте есть правильные вещи, а есть такие, которые будут разделять зал, а также назвал его дискуссионным. Данную законодательную инициативу будут рассматривать в 1-ом чтении.

В частности, законопроект регулирует отношения, связанные с оборотом исключительно гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. В законопроекте даются определения применяемым терминам и понятиям, определяются основы государственной политики в сфере оборота огнестрельного гражданского оружия и боеприпасов к нему и устанавливаются категории гражданского огнестрельного оружия.

Согласно документу, вводится удостоверение владельца оружия, в котором указываются категории оружия, которое может приобрести владелец удостоверения, а на каждую единицу оружия внедряется технический паспорт, где указываются сведения о собственнике и серийный номер оружия.



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