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Запретить наркотики и переселить бардели: Амстердам станет скучным
02 февраля 2021 | 11:39
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В Амстердаме, где предлагают запретить продажу легких наркотиков туристам, решили закрыть бордели в районе красных фонарей и создать "эротический центр" далеко от центра города.
Об этом пишет The Guardian.
Предложение мэра города Фемке Халсема закрыть эротические витрины в узких переулках вокруг доков Амстердама поддержали большинство политических партий.
Секс-работницам из района красных фонарей предложат переехать в специально построенный центр в другом месте Амстердама, местоположение которого еще предстоит определить.
Партии CDA и ChristenUnie давно лоббируют закрытие борделей, теперь их поддерживают партия премьер-министра Марка Рютте, а также лейбористы и зеленые.
"Речь идет о перезагрузке Амстердама как города для посетителей", - сказал Деннис Буткан из Лейбористской партии.
Халсема утверждала, что бордели должны быть закрыты, поскольку женщины, работающие в этом районе, стали туристической достопримечательностью, привлекая к себе внимание и оскорбления.
Когда эта идея была предложена впервые, недавно сформированная группа лоббистов под названием Red Light United заявила, что 90% из 170 опрошенных ею секс-работниц хотели бы остаться на улицах Сингел и Де Валлен, выходящих на канал.
Однако большинство членов городского совета согласились с тем, что переезд необходим для изменения типа туристов, которые будут приезжать в Амстердам.
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