В Испанских компаниях введут 4-дневную рабочую неделю

Эксперимент с 4-дневной рабочей неделей также вводили в компании Perpetual Guardian в Новой Зеландии. Через некоторое время работники рассказали, что они стали меньше нервничать, производительность труда выросла, а затраты компании на электроэнергию сократились. В то же время некоторые сотрудники заявили, что в дополнительный выходной скучали без коллег и работы. Впоследствии компания решила уже полноценно запустить сокращенную рабочую неделю.