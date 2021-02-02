ТЕМА

SpaceX анонсировал первый коммерческий полет

02 февраля 2021 | 11:50

распечатать        комментарии [0]       добавить в

В четвертом квартале 2021 года американская компания SpaceX планирует отправить на орбиту корабль Crew Dragon "с первым в мире полностью коммерческим экипажем".


Об этом говорится в публикации "Интерфакс-Украина", передает "ДС".

Миссия получила название Inspiration 4. Одним из четырех участников полета станет основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекмана. Он пожертвует остальные три места людям, чьи имена будут объявлены до конца месяца.

37-летний бизнесмен полностью оплатил миссию. Сумма не разглашается. Он также намерен использовать полет в космос, чтобы собрать пожертвования в размере 200 млн долларов для детской больницы в Мемфисе (штат Теннесси). Членом экипажа может стать любой, кто сделает самое крупное пожертвование для медучреждения.

По словам Айзекмана, ожидаемая общая сумма пожертвований значительно превысит стоимость миссии.

Основатель SpaceX Илон Маск сообщил, что полет продлится от двух до четырех дней.

"Это важная веха на пути к открытию доступа в космос для всех", — сказал он.

Перед полетом все члены экипажа миссии пройдут тщательную подготовку.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Олег Ельцов

Новобрачные
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100