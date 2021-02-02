SpaceX анонсировал первый коммерческий полет

"Это важная веха на пути к открытию доступа в космос для всех", — сказал он.

Основатель SpaceX Илон Маск сообщил, что полет продлится от двух до четырех дней.

37-летний бизнесмен полностью оплатил миссию. Сумма не разглашается. Он также намерен использовать полет в космос, чтобы собрать пожертвования в размере 200 млн долларов для детской больницы в Мемфисе (штат Теннесси). Членом экипажа может стать любой, кто сделает самое крупное пожертвование для медучреждения.

Миссия получила название Inspiration 4. Одним из четырех участников полета станет основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекмана. Он пожертвует остальные три места людям, чьи имена будут объявлены до конца месяца.

Об этом говорится в публикации " Интерфакс-Украина ", передает "ДС".

В четвертом квартале 2021 года американская компания SpaceX планирует отправить на орбиту корабль Crew Dragon "с первым в мире полностью коммерческим экипажем".