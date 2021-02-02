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SpaceX анонсировал первый коммерческий полет
02 февраля 2021 | 11:50
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В четвертом квартале 2021 года американская компания SpaceX планирует отправить на орбиту корабль Crew Dragon "с первым в мире полностью коммерческим экипажем".
Миссия получила название Inspiration 4. Одним из четырех участников полета станет основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекмана. Он пожертвует остальные три места людям, чьи имена будут объявлены до конца месяца.
37-летний бизнесмен полностью оплатил миссию. Сумма не разглашается. Он также намерен использовать полет в космос, чтобы собрать пожертвования в размере 200 млн долларов для детской больницы в Мемфисе (штат Теннесси). Членом экипажа может стать любой, кто сделает самое крупное пожертвование для медучреждения.
По словам Айзекмана, ожидаемая общая сумма пожертвований значительно превысит стоимость миссии.
Основатель SpaceX Илон Маск сообщил, что полет продлится от двух до четырех дней.
"Это важная веха на пути к открытию доступа в космос для всех", — сказал он.
Перед полетом все члены экипажа миссии пройдут тщательную подготовку.
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