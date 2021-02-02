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Навальный проведет 25 года за решеткой
02 февраля 2021 | 19:06
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Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил условный срок на 3,5 года Алексею Навальному по делу "Ив Роше" на реальный, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Несмотря на проводившиеся с ним профилактические мероприятия, Навальный неоднократно нарушал срок явки в инспекцию. Суд считает представление ФСИН подлежащим удовлетворению, - зачитала решение судья Наталья Репникова.
Алексей Навальный будет содержаться в СИЗО до вступления в силу решения. "Суд решил избрать меру пресечения Навальному в виде содержания под стражей до вступления в силу решения о замене ему срока на реальный", - сказала Репникова.
Отбывать наказание Навальный будет в колонии общего режима. По предварительным данным, он проведет в колонии 2,5 года с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу "Ив Роше".
ТАСС
Как отмечается в решении суда, позицию защиты Навального в том, что он не скрывался от органов ФСИН, а лечился в Германии, суд находит несостоятельной, поскольку еще до госпитализации он неоднократно уклонялся от явки в инспекцию. "Доводы о признании ЕСПЧ приговора незаконным не могут быть приняты во внимание, так как он установил процессуальные нарушения при рассмотрении дела, но не высказался по сути приговора Замоскворецкого суда", - говорится в решении.
Как передает корреспондент ТАСС, во время оглашения решения Навальный пытался улыбаться, находившаяся в зале суда его жена Юлия расплакалась.
Дело Навального
30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального за мошенничество в отношении компаний "Ив Роше" и "Многопрофильная процессинговая компания" к наказанию в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев условно с испытательным сроком на пяь лет. В 2017 году испытательный срок был продлен на год из-за систематических неявок без уважительных причин на регистрацию и неоднократного привлечения к административной ответственности.
УФСИН по Москве в декабре прошлого года подало представление в суд о замене блогеру вида наказания из-за систематических нарушений возложенной на него обязанности регистрироваться дважды в месяц в уголовно-исполнительной инспекции до истечения испытательного срока - 29 декабря 2020 года. Как сообщили ТАСС в УФСИН, в течение 2020 года Навальный минимум шесть раз, еще до заболевания, не явился на регистрацию: 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля, 17 августа. По каждому нарушению ему выносились официальные предупреждения.
В период с 17 августа по 29 декабря Навальный на регистрацию также не являлся. При этом УФСИН учло тот факт, что с 22 августа он находился на лечении в берлинской клинике Charite. На уведомление о явке 23 октября уже после выписки Навальный не ответил. Только спустя месяц, 23 ноября, он направил в адрес УФСИН уведомление о том, что он проживает в Берлине в Hotel Arabel, где, по его словам, восстанавливает здоровье. Официальные подтверждения лечения в отеле предоставлены не были, а сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию, пояснили в столичном управлении ФСИН. Навальный был объявлен в розыск 29 декабря и задержан в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Берлина. До решения суда он содержится в следственном изоляторе "Матросская Тишина".
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