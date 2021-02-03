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Офис Президента настаивает на законности санкций против каналов
03 февраля 2021 | 11:29
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Впереди – отзыв лицензий.
Офис Президента настаивает на законности применения санкций к информационным телеканалам 112, NewsOne и ZiK и заявляет, что следующим шагом будет отзыв их лицензий на вещание.
Об этом Українським Новинам сообщил советник руководителя Офиса Президента Андрея Ермака Михаил Подоляк.
"Действующие правовые нормы позволяют государству реагировать таким образом", - заявил он.
По закону санкции могут применяться со стороны Украины в отношении иностранного государства, иностранного юридического лица, юридического лица, находящегося под контролем иностранного юридического лица или физического лица-нерезидента, иностранцев, лиц без гражданства, а также субъектов, осуществляющих террористическую деятельность.
"Фактически, Украина имела дело с российскими гибридными институциями, замаскированными под пул телевещателей. Именно против институций и их держателя введены санкции", - прокомментировал Подоляк.
При этом он заявил, что в дополнение к указу Президента Владимира Зеленского будут применены и другие юридические меры.
"Безусловно, дополнительно будут применены сейчас и все прочие юридические инструменты, включая механизмы отзыва лицензий через соответсвующие решения специализированного органа. Но ключевое, базовое решение все-таки принято именно в рамках СНБО и в рамках противодействия заведомо пропагандисткой деятельности", - сказал он.
По его словам, решение СНБО по трем информационным каналам принято для защиты национальной безопасности Украины.
В частности, он назвал их деятельность "частью дезинформационной активности другой страны" и "чужеродной пропагандой", отметив также "сомнительные источники финансирования", "осознанное участие в распространении фэйков против Украины и тотальное оправдание агрессии России против Украины".
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