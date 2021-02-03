Рабинович обозвал Зеленского чертом

"Сегодня ночью, а черти всегда действуют ночью… Черти!!!! Впервые за всю историю существования независимой Украины были выключены три ведущих информационных телеканала", — напомнил Рабинович.
"Зеленский бросил вызов народ Украины, он бросил вызов европейскому будущему Украины, потому что фашизм – это не будущее и не европейский выбор. А когда запрещают и сжигают книги, закрывают каналы и убивают журналистов – это настоящий фашизм. И мы видим, что этот фашизм Зеленского вышел на наши улицы… Сегодня фашизм в нашей стране получил свой цвет – зеленый. Но как наши деды и отцы в свое время остановили и победили фашизм, мы, их наследники, сделаем то же самое и победим. No pasaran, фашизм не пройдет. И вы все погибнете, потому что вы дьявол, фашистский дьявол", — заявил представитель пророссийской партии.
После этого Рабинович начал напевать "Вставай, страна огромная…", но остановился после первой строчки.
Отметим, что свое выступление в "защиту будущего Украины" Рабинович вел на русском языке, лишь иногда пытаясь вставлять слова на украинском.