ТЕМА

Рабинович обозвал Зеленского чертом

03 февраля 2021 | 11:41

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Сопредседатель депутатской фракции ОПЗЖ, в которую входит кум президента РФ Виктор Медведчук, Вадим Рабинович с трибуны Верховной Рады разразился руганью в адрес президента Владимира Зеленского из-за блокировки телеканалов NewsOne, "112 Украина" и ZIK.


 

"Сегодня ночью, а черти всегда действуют ночью… Черти!!!! Впервые за всю историю существования независимой Украины были выключены три ведущих информационных телеканала", — напомнил Рабинович. 

"Зеленский бросил вызов народ Украины, он бросил вызов европейскому будущему Украины, потому что фашизм – это не будущее и не европейский выбор. А когда запрещают и сжигают книги, закрывают каналы и убивают журналистов – это настоящий фашизм. И мы видим, что этот фашизм Зеленского вышел на наши улицы… Сегодня фашизм в нашей стране получил свой цвет – зеленый. Но как наши деды и отцы в свое время остановили и победили фашизм, мы, их наследники, сделаем то же самое и победим. No pasaran, фашизм не пройдет. И вы все погибнете, потому что вы дьявол, фашистский дьявол", — заявил представитель пророссийской партии.  

После этого Рабинович начал напевать "Вставай, страна огромная…", но остановился после первой строчки.

Отметим, что свое выступление в "защиту будущего Украины" Рабинович вел на русском языке, лишь иногда пытаясь вставлять слова на украинском.

 



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

photos by Marco Glaviano
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100