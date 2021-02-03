Порошенко поддерживает решение СНБО относительно каналов ZiK, NewsOne и "112 Украина" 03 февраля 2021 | 17:19 распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Каналы группы Виктора Медведчука стали откровенным орудием российской информационной войны против Украины, и в этой войне Украина имеет право и должна защищаться, используя для этого все имеющиеся инструменты. Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, передает "ДС".

"В свое время я принял решение запретить в Украине российские телеканалы и социальные сети, и был за это беспощадно раскритикован. Но жизнь за эти годы доказала правильность и эффективность того шага." ВКонтакте" и "Одноклассники", равно как и российские телеканалы, перестали быть значимым каналом распространения дезинформации в Украине", — напомнил он. В октябре 2018 года, продолжил Порошенко, его команда инициировала и приняла постановление об ограничительных мерах относительно пророссийских украинских телеканалов. "Единственная причина, по которой постановление не было реализовано тогда, состоит в том, что оно наложилось на начало избирательной кампании. Закрытие каналов во время выборов создало бы фундаментальную проблему с их признанием как честных и прозрачных. Мы отложили это на поствыборный период. Но выборы выиграл господин Зеленский. И, кстати, все три канала поддерживали именно его", — отметил пятый президент. "Это — ответ тем, кто всю ночь по команде Банковой вопил "а почему же это решение не принял Порошенко". Потому что Порошенко даже при решении сложных политических проблем придерживался норм права, а оно прямо запрещает санкции против украинских физических и юридических лиц, кроме как за причастность к финансированию терроризма. Правовая чистота решений тоже имеет значение, пусть не для украинских судов, но для Европейского суда так точно", — подчеркнул Петр Порошенко. В то же время, добавил он, возникают и другие вопросы. "Почему Зеленский ждал целых два года, когда пророссийская истерия на каналах набрала невиданных ранее оборотов? И даже заявлял, что не имеет прав и полномочий закрывать любой канал. И почему решение СНБО не касается канала "Наш", где российские пропагандисты атакуют нашу армию и требуют привлечь к ответственности наших воинов?" — спрашивает лидер "Европейской солидарности". Тем не менее, указывает Петр Порошенко, его команда политически поддерживает решение СНБО как направленное на защиту Украины. "Мы понимаем, что оно стало прямым следствием американских санкций против представителей российской пятой колонны, которые проводили свои кампании на указанных телеканалах. Ведь еще несколько недель назад один из советников офиса президента Украины защищал эти телеканалы, я цитирую: "Они не враги и мы приветствуем их профессиональную деятельность", — отметил пятый президент. Порошенко надеется, что свою позицию власть подкрепит "солидным правовым обоснованием, которое, очевидно, понадобится в судах, чтобы защитить решение и обеспечить его воплощение в жизнь". "Но для этого надо отстранить всю пророссийскую команду Портнова, всех этих татаровых, смирновых, бабиковых и иже с ними, которые окопались в офисе Зеленского и незаконно давят на суды и правоохранительные органы", — заявил он. "Мы также предостерегаем власть от давления на украинские патриотические телеканалы, потому что понимаем, что прецедент с медиа Медведчука интересует ее не только в контексте борьбы с российской пропагандой, но и с точки зрения борьбы с любой критикой в адрес Зеленского", — добавил Петр Порошенко. Порошенко также отметил, что в течение пяти лет его президентства его команда, даже в условиях активной фазы войны, неуклонно придерживалась стандартов демократии, гарантировала обеспечение прав граждан, в том числе и фундаментального права на свободу слова.



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