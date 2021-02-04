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Крым поделили армянская и чеченская мафии

04 февраля 2021 | 08:47

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Кроме российских силовиков, пенсионеров и авантюристов захваченный Россией украинский Крым заполняет криминалитет, преимущественно из Армении и Чечни. Об этом сообщает издание «Крим.Реалії».


По его данным, армянская и чеченская мафии уже поделили полуостров. «Чеченскую мафию боятся не только в МВД, но и в ФСБ, знают, что «крыша» там железобетонная», – говорят собеседники издания.

«Крим.Реалії» напоминают, что представители СМИ, поддерживающих оккупантов, и так называемой самообороны ездили в Нагорный Карабах, когда там вспыхнул конфликт в конце прошлого года.

В то же время коренные крымчане уезжают навсегда или на материк в Украину, или в Турцию.



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