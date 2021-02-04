Молдова отказывается от железной дороги

04 февраля 2021 | 12:39

В то время, как Украина и Молдова собираются строить мост через Днестр на трассе "Киев - Кишенев", с 12 февраля государственное предприятие "Железная дорога Молдовы" приостанавливает движение поездов по внутренним маршрутам. Об этом заявил представитель компании, пишет "Европейская правда" со ссылкой на телеканал TV8.

По его словам, поезда технически устарели и представляют опасность для пассажиров, как это уже было, когда они вспыхивали в прошлом году. Компания не получает субсидий от государства на поддержку местных и пригородных маршрутов, а прошлый год с пандемией и закрытыми границами, нанес существенный финансовый ущерб железной дороге.

По этой причине от движения поездов внутри страны принято решение отказаться. Речь идет о маршрутах Кишинев - Бендеры, Кишинев - Унгены и Бельцы - Окница.

Международные перевозки прекратились весной прошлого года из-за пандемии.

В комиссии отметили, что по состоянию на конец 2020 долг ЖДМ перед работниками составил 35,5 млн леев, а перед кредиторами 459,4 млн леев. Парламентская комиссия констатировала, что текущий кризис связан с неэффективным управлением в предыдущие годы и снижением объема перевозок по железной дороге из-за пандемии.



В декабря 2020 года сотрудники госпредприятия "Железная дорога Молдовы" вышли на протест, так как не получали зарплату более трех месяцев. Сейчас на государственном предприятии работают около 6,8 тыс. человек.