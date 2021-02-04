Мустафа Наем доказал, что в Укроборонпроме можно зарабатывать больше. чем на "джинсе"

04 февраля 2021 | 12:45

Директору по вопросам активов, корпоративных прав и государственного оборонного заказа государственного концерна "Укроборонпром" Мустафе Найему, которому еще и дали больше полномочий, начислена среднемесячная зарплата за 2020 год в размере 250,6 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе "Укроборонпрома" на запрос Українських Новин.

Согласно ему, в целом за 2020 год Найем получил на месте работы, в ГК, 3,007 млн гривен.

Однако до 1 ноября 2020 года Найем получал зарплату, будучи заместителем генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти.

Так, в январе-октябре 2020 года он получил 2,28 млн гривен, а в качестве директора по вопросам активов в ноябре-декабре 2020 - 724,95 тыс. гривен.