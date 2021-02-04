|
Мустафа Наем доказал, что в Укроборонпроме можно зарабатывать больше. чем на "джинсе"
04 февраля 2021 | 12:45
распечатать комментарии [0] добавить в
Директору по вопросам активов, корпоративных прав и государственного оборонного заказа государственного концерна "Укроборонпром" Мустафе Найему, которому еще и дали больше полномочий, начислена среднемесячная зарплата за 2020 год в размере 250,6 тыс. гривен.
Об этом говорится в ответе "Укроборонпрома" на запрос Українських Новин.
Согласно ему, в целом за 2020 год Найем получил на месте работы, в ГК, 3,007 млн гривен.
Однако до 1 ноября 2020 года Найем получал зарплату, будучи заместителем генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти.
Так, в январе-октябре 2020 года он получил 2,28 млн гривен, а в качестве директора по вопросам активов в ноябре-декабре 2020 - 724,95 тыс. гривен.
также читайте
[03.02.2021]
[02.02.2021]
[02.02.2021]
|
по теме
Актуально: люди с шизофренией в три раза чаще умирают от коронавируса
04. 02. 2021 | 12:50
Такую закономерность выявил анализ историй болезни граждан с таким диагнозом в больницах Нью-Йорка. При этом для тревожных и аффективных расстройств подобную тенденцию учёные не выявили, сообщает JAMA Psychiatry.
Экс-министр обороны Лебедев мутит бизнес в Крыму
04. 02. 2021 | 12:47
Подозреваемый в ряде преступлений в Украине, объявленный в 2020 году в международный розыск бывший министр обороны Павел Лебедев скрывается в оккупированном Россией Крыму и ведет там бизнес. Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.
Молдова отказывается от железной дороги
04. 02. 2021 | 12:39
В то время, как Украина и Молдова собираются строить мост через Днестр на трассе "Киев - Кишенев", с 12 февраля государственное предприятие "Железная дорога Молдовы" приостанавливает движение поездов по внутренним маршрутам. Об этом заявил представитель компании, пишет "Европейская правда" со ссылкой на телеканал TV8.
Крым поделили армянская и чеченская мафии
04. 02. 2021 | 08:47
Кроме российских силовиков, пенсионеров и авантюристов захваченный Россией украинский Крым заполняет криминалитет, преимущественно из Армении и Чечни. Об этом сообщает издание «Крим.Реалії».
Порошенко поддерживает решение СНБО относительно каналов ZiK, NewsOne и "112 Украина"
03. 02. 2021 | 17:19
Каналы группы Виктора Медведчука стали откровенным орудием российской информационной войны против Украины, и в этой войне Украина имеет право и должна защищаться, используя для этого все имеющиеся инструменты. Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, передает "ДС".
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»