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Экс-министр обороны Лебедев мутит бизнес в Крыму

04 февраля 2021 | 12:47

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Подозреваемый в ряде преступлений в Украине, объявленный в 2020 году в международный розыск бывший министр обороны Павел Лебедев скрывается в оккупированном Россией Крыму и ведет там бизнес. Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.


Так, 11 февраля 2020 года он был объявлен в международный розыск.

На суде следователь отметил, что поскольку Лебедев скрывается от органа следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности и объявлен в международный розыск, постановлением следственного судьи Печерского районного суда Киева в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Согласно информации Департамента контрразведки СБУ от 4 декабря 2020 Лебедев проживает на временно оккупированной Российской Федерацией территории Крыма, в Севастополе, где занимается предпринимательской деятельностью.

Намедни, 26 января, Печерский суд Киева разрешил против экс-министра заочное досудебное расследование.

Как сообщали Українські Новини, cуд заочно арестовал экс-министра обороны Лебедева по делу о расстрелах на Майдане. А в ходе обыска квартиры экс-министра обороны Лебедева изъяли секретные военные документы.



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