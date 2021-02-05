"Только для защиты жилья": МВД против ношения оружия гражданами

05 февраля 2021 | 14:25

В Министерстве внутренних дел Украины считают, что нельзя допускать пребывания вооруженных гражданских на улицах. Пистолеты можно будет использовать только для защиты жилья. Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина начальник департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

"Оружие нужно для самозащиты, да. Но для самозащиты места жительства человека", - сказал он.

В связи с этим, в одном из законопроектов об обороте оружия есть пункт - запрет на скрытое ношение оружия.

Напомним, ранее в Раде собирались рассмотреть законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему.