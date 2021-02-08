В Латвии запретили телеканал "Россия РТР"

Решение вступит в силу 15 февраля.

"Мы свое информпространство защищали, защищаем и будем защищать", – заявил председатель правления совета Ивар Аболиньш.

Сообщается, что совет констатировал разжигание ненависти в передаче "60 минут" на телеканале "Россия РТР", и начал процесс ограничения.

"Участники программы, а также ведущая Ольга Скабеева при разговоре об Украине использовали обозначения, которые расцениваются как хейт-спич.

В частности, Украина была названа террористическим государством, а ее бывший президент Петр Порошенко – террористом. В ходе дискуссии ведущая предложила ввести на территорию Украины российские войска, чтобы утихомирить обе стороны конфликта", – сообщает Delfi.

Это не первый раз, когда совет ограничивает ретрансляцию "Россия РТР" в Латвии. Например, в январе 2019 года ее запретили на три месяца.

Как сообщали Українські новини, по словам министра культуры Ткаченко, решение СНБО о закрытии трех телеканалов касается информационного терроризма.

Также санкции против трех телеканалов готовились 8 месяцев.