Holly powder: лыжные Карпаты

08 февраля 2021 | 13:48 , Олег Ельцов. ТЕМА

История начинающего фрирайдера.

Как люди становятся наркоманами? По-разному: среда, обстоятельства, безнадега… Та же история с моим фрирайдом. Вот так катаешься годами по ратраченным трассам по всей Европе, подозрительно посматриваешь на безумцев, которые норовят уйти под «флажки», гонят в стороне от трасс по целине, застревают в елках, откуда их порой приходится извлекать с помощью посторонних… Смотришь, крутишь пальцем у виска, а потом вдруг – бац! – карантин. Все прелести безвиза как языком слизало, ты вынужден любить Родину и выбирать между убитым жлобским Славськэ и запредельно дорогим и попсовым Буковелем, в котором жлобов не меньше, чем в Славськэ. Просто буковельские жлобы упиваются более дорогим бухлом и во хмелю развязаннее.

Последний раз я посещал Славськэ лет 12 назад и тогда твердо пообещал, что больше никогда не приеду в этот край вечно сломанных подъемников, неухоженных трасс и мрачного сервиса. В Буковеле побывал однажды на заре его появления и сразу понял, что ничего путного там не получится, а кататься там просто негде.

Поставьте себя на мое место: что делать человеку при таких обстоятельствах и закрытых границах? Всю зиму кататься на велосипеде?.. Это мы можем, но без лыж пропадает желание жить и уж тем более кататься на велосипеде.

Когда дела совсем плохи, обязательно должно случиться нечто, что изменит отвратительное положение вещей. Этим нечто стала добрая фея в лице знакомой, с которой мы топтали карпатские тропы в летних походах. Прекрасный человек, единственный недостаток которого в том, что лыжам она предпочла сноуборд. Нет в жизни совершенства!..

И вот эта добрая самаритянка скидывает мне ссылку с анонсом лекции-презентации о фрирайде, который, признаюсь, я втайне давно мечтал попробовать. И вот иду я на мероприятие и уже до его окончания решаюсь: надо ехать! Судите сами: вам предлагают забраться в Мармароссы, жить в домике, куда один способ доставки – три часа топать в гору по обледенелой лесной тропе. Ни тебе подъемников, ни баров, ни залетных туристов, одни фрирайдеры и горы!

В конце января я отправился в Яремчу, где меня забрал бусик, уже забитый такими же социопатами с рюкзаками и лыжной амуницией. Доехав до поселка Делового, мы получили пропуски у пограничников (ведь нам несколько дней доведется жить и кататься буквально по украинско-румынской границе) и выехали прочь из села. Дальше – только ножками… Сначала топаем 6 км по почти горизонтальной, порой даже асфальтированной дороге вдоль речки.

Затем перебираемся по мостику на другой берег.

Здесь начинается восхождение. Каждому оно дается по-разному.

Мы понимаемся на 700 метров по вертикали – до 1450 метров над уровнем моря – 5 км тропы. Кто-то идет три часа, кто-то пять… Сбиться с пути невозможно: маршрут хорошо маркирован, тропа вытоптана. Ступишь в сторону – провалишься по пояс или улетишь метров на сто, пока тебя не остановит ствол дерева.

Через три часа я вышел из леса на широченную полоныну, к краю которой прилепился милый двухэтажный коттедж и баня неподалеку. Здесь нам жить ближайшие четыре дня.

В домике тепло и чисто: по-городскому. Есть даже ватерклозет, работающий с нюансами, две печи, с которыми холод не страшен в самые лютые морозы. Уютная кухня и свет от генератора. А главное – очень милая кампания, в среднем это человек 12, включаю инструкторов. На первом этаже общество собирается поесть и поболтать, на втором все спят и толпятся у окошка – единственного портала, через который ваши мобильные могут войти в интернет (если повезет).

По домику разливается дурманящий запах еды. Она здесь непременно вкусная, какой бывает еда в горах.

Над казаном на печи колдует Богдан – один из наших инструкторов, человек-скала. Очень позитивный долговязый галычанин, которого от барона Мюнхгаузена отличает одно: лыжная флиска. Усы, рост и сухощавость – при нем. С трепетом принимаю от Богдана чашечку кофе, ведь мне сварил кофе настоящий герой-спаситель.

Всего несколько дней назад он с товарищем сохранили жизнь безумного львовянина, погибавшего в горах. Дело было так: чайник, понятия не имеющий о зимних горах, отправился в одиночку на Мармаросы. И был засыпан снегопадом. На его счастье, телефон работал и он смог примерно описать свое местоположене. Друзья сязались со спасателями, но те были очень далеко, а снег валил нещадно. У львовянина почти не было шансов на спасение. Единственным его шансом был Богдан. Домик, в котором мы поселились, расположен в достижимой близости от румынской границы и места, где замерзающего горе-туриста с порванной палаткой засыпало снегом. Дело было вечером. Богдан с товарищем только что откатались целый день и готовы были восстановить силы в баньке. Но вместо этого упаковали спасательное снаряжение, захватили термос с чаем, пару сникерсов и выступили в ночь.

За три часа ходьбы в снегоступах добрались до обезумевшего от холода львовянина, который подавал сигналы фонариком. А потом 16 (!) часов спасатели буквально тащили его к домику. Итог: несколько обмороженных пальцев, дальнейшая эвакуация в ожоговый центр и спасенная жизнь. Господа, никогда не ходите в зимние горы, не имея должной подготовки и снаряжения!

Утром выдвигаемся на гору. Я впервые примерил арендованные у парней скитуровые лыжи и специальные «пиновые» лыжные ботинки, в которых так же комфортно ходить, как и катать. С техникой безопасности у наших гидов все на высоте. Первый день традиционно посвящен основам выживания, спасения попавшего под лавину, технологии изучения качества снежного покрытия на склоне, дабы представлять: можно здесь катать или нет. У каждого фрирайдера по умолчанию в рюкзаке – снеговая лопата, щуп для обнаружения засыпанного товарища и на груди – биппер. Это такой небольшой приборчик, который подает сигналы на такие же приборы в случае, если человек оказался под снегом. Тут же проводим тренировочный поиск засыпанных рюкзаков – макетов лыжников, погребенных под лавиной. Все уложились в отведенные 7 минут. Ровно столько времени требуется, чтобы при отсутствии кислорода под снежным завалом у человека началось отмирание клеток мозга. Ну и как потом без мозгов на лыжах кататься, я вас спрашиваю?..

В завершение первого дня гиды приглашают всех на «краш-тест». Звучит пугающе. В действительности мы поднимаемся метров на 200 по склону, откуда каждый спускается под присмотром инструкторов.

Все испытание выдержали, хотя я чувствовал себя на новых лыжах и в успевшем подмокнуть нетронутом снеге крайне неуверенно. Далее – спуск по целинному снегу до самого домика, чай, еда, баня, сон.

Следующий день должны были целиком и полностью посвятить бескомпромиссной каталке. Мест вокруг предостаточно, разного уровня сложности. Помешать нам может одно: погода.

Все собрались за кухонным столом в ожидании вердикта инструкторов. И вот перед нами предстает Алексей – человек, ответственный за нашу безопасность на горе. Он хмуро подходит к окну, вдумчиво вглядывается в предрассветную темень и со скорбным выражением лица молвит: «Что-то солнце нынче не всходит…»

Но вопреки худшим ожиданиям, оно все же взошло, и мы двинулись в гору. За ночь старый подмокший слой снега, выпавший неделю назад, изрядно присыпало новеньким: сухим, пушистым. Это то, о чем мечтает каждый фрирайдер: Holly powder – святая пудра…

Делаем пару незначительных спусков, после чего, попив чайку в домике, забираемся почти на самый хребет. К тому времени погода испортилась, нагнало туман, влажность усилилась, ветер стал угрожающим. Поднимаемся на гору. Пока наверху готовим снарягу к спуску, рюкзаки и мы превращаемся в заледенелые фигуры. Все мысли об одном: скорее вниз! Но скорее не получается. Нет накатанных трасс, нет даже следов лыжников и сноубордистов. Рельеф склона почти незаметен в тумане, катишь практически на ощупь. Не взирая на сильный ветер и снег, снимаю маску, чтобы хоть что-то рассмотреть. На удивление не падаю. Доехав до зоны леса сильно сбавляю скорость: такие маршруты мне еще катать не приходилось. Между елками пешком-то с трудом пройдешь. А тут надо протиснуться с лыжами по целине. В одном месте не заметил бугорок, вылетел на него и свалился в снежную перину. Да, это вам не ратраченная трасса! Процесс подъема также требует недюжинной изворотливости. Под тобой – больше метра снега, если упал или провалился, нужно взять в руку обе палки и опираясь на них подниматься. Если лыжи отстегнулись, это еще больше усложняет задачу. При мне неднократно люди в снегоступах проваливались по пояс на тропе, по которой успели пройти несколько лыжников.

Самое экстремальное приключение в этой поездке случилось со мной в месте, не предвещавшем ничего плохого. Выскочив из зоны леса на полоныну, я уверенно катил по девственному снегу. В складках рельефа на своем пути заметил незначительную ложбинку, которую решил проскочить на скорости. Что случилось в следующий момент я не успел оценить. Результат: я неосознанно прыгаю щучкой в сугроб и проваливаюсь по пояс. Руки вытянуты вперед, но поскольку по неопытности я вставил их в темляки палок, руки полностью блокированы. Ноги ниже колен торчат из сугроба. Одна лыжа отстегнулась, вторая – нет и надежно блокирует любую попытку повернуть тело. Открываю глаза: полная темнота. Вспоминаю, что у меня 7 минут чтобы добраться до воздуха, а потом – прощай клетки мозга! Как-то удается раскопать снег над головой, свет пробился в мою скорбную снежную обитель. Итак: жить буду, если меня найдут. Нашли, конечно. Лыжу отстегнули, после чего я смог самостоятельно откопаться. Вывод: безопасность во фрирайде – превыше всего, снег не менее опасен, чем вода.

Конечно, меня не отпугнуло от фрирайда это счастливое приключение. Увы, у нас было слишком мало катальных дней, чтобы сполна вкусить радости «священной пудры» в Карпатах… Вернувшись домой, твердо решил, что вернусь сюда непременно и неоднократно. Прелесть фрирайда в том, что он не требует сервиса, наличия баров и подготовленных трасс. То есть, все что требуется – это горы, снег и минимальный комфорт. Это, в отличие от организации цивилизованных лыжных курортов, в нашей стране вполне достижимо.

Обратный путь был сложнее, чем подъем в гору. Кое-где тропа успела обледенеть и следовало проявлять бдительность. Едва спустились к реке и перешли мостик, как на дороге появился огромный древний джипарь. Он затормозил рядом с нами и из его салона начали вываливаться колоритные дядьки. Наши проводники были с ними хорошо знакомы. Тут же капот превратился в импровизированный стол, на нем появилась литровая бутылка из-под «Росинки». Нам тут же предложили продегустировать напиток. Как приличные люди мы поначалу отказались. На что огромный дядька обиженно пояснил: «Так це ж мамина…» Нет, мы не могли отказаться от маминой самогонки!

У бутылки была отрезана верхняя часть, которая автоматически превратилась в рюмку, а оставшаяся, с «маминым» напитком – в графин. Самогонка была божественная! Оставшиеся шесть километров дороги мы шли во хмелю и налегке: рюкзаки наши новые знакомые повезли на джипе.

Едва добрались до села, немедленно побежали в лавку, чтобы вспомнить вкус пива. Вид местного магазина немного шокировал.

По дороге в Яремчу закупились пивом Микулынецкого пивзавода – прямо на месте производства. В городе посидели в ресторане. А у вокзала Богдан устроил прощальную дискотеку: выкрутил ручки вправо в своем бусике и группа людей в рюкзаках, с лыжами и бордами бодро поплясала посреди тротуара под какой-то галыцкий рок-н-ролл.

Как не странно, на поезд мы не опоздали и даже счастливо доехали до Киева. Хотя не уверен, что это нужно было делать…

Вдруг надумаете посетить лучший и почти единственный бэйскэмп в Карпатах, вот вам контакты.

«Мармаросы беккантри кэмп»: [email protected], тел.: Богдан, 098 45 70 807, Тарас, 097 90 30 928.