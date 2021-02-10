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Глава дипломатии ЕС констатировал провал попытки договориться с РФ

10 февраля 2021 | 11:22

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Российские власти отвергли шанс на то, чтобы попытаться наладить конструктивный диалог с Евросоюзом, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам визита в Москву. Встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым подтвердила, что «Европа и Россия двигаются в разные стороны», а российское руководство «видит в демократических ценностях экзитенциальную угрозу», констатировал Боррель на сайте Европейской внешнеполитической службы. Он добавил, что ЕС «придется учитывать последствия» такого развития событий, а последующие шаги «могут включать санкции».


Их обсуждение состоится 22 февраля, когда главам МИД стран ЕС предстоит решить, задействовать или нет созданный в декабре санкционный механизм за нарушения прав человека. Приехав в Москву Боррель сообщил, что пока ни одна из стран ЕС не вносила предложений об антироссийских санкциях в связи с арестом Алексея Навального и жестоким подавлением протестных акций в его поддержку.

ФБК призвал Евросоюз ввести санкции против коррумпированных граждан России, близких Путину. В списке 35 фамилий, в него входят Роман Абрамович, Алишер Усманов, Владимир Соловьев, Александр Бастрыкин.



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