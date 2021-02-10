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В Египте курортный город обнесли 36-километровой стеной с колючей проволокой

10 февраля 2021 | 11:29

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Власти курортного города Шарм-эль-Шейх в Египте обнесли его стеной в целях безопасности. Об этом сообщает CNN.


Указано, что ограждение представляет собой череду бетонных плит. Они отделяют город от окружающей его пустыни. При этом некоторые из них помечены черными символами мира.

Местные власти хотят повысить уровень защиты и обезопасить приезжающих путешественников, поскольку курорт располагается всего в 360 километрах к югу от северного средиземноморского побережья Синая, где сосредоточены движения исламистских повстанцев.

 
 


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