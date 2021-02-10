В Египте курортный город обнесли 36-километровой стеной с колючей проволокой

10 февраля 2021 | 11:29

Власти курортного города Шарм-эль-Шейх в Египте обнесли его стеной в целях безопасности. Об этом сообщает CNN.

Указано, что ограждение представляет собой череду бетонных плит. Они отделяют город от окружающей его пустыни. При этом некоторые из них помечены черными символами мира.