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Учёные создали инструмент, который с точностью до 90% предсказывает, кто умрёт от COVID-19
10 февраля 2021 | 12:34
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Учёные из Копенгагенского университета (Дания) разработали инструмент на базе искусственного интеллекта, который может предсказывать летальные случаи от COVID-19 с точностью до 90%. Материалы исследования были опубликованы в журнале Nature.
Чтобы научить систему находить определённые закономерности в истории болезни, исследователи предоставили ей данные о состоянии здоровья почти 4 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией. В результате инструмент научился довольно точно предсказывать, умрёт ли человек, заболевший COVID-19, а также понадобиться ли ему аппарат искусственной вентиляции лёгких. На основе этих данных можно определить потенциальных больных, которые будут в приоритете.
«Мы работаем над достижением важной цели — иметь возможность прогнозировать потребность в аппаратах ИВЛ на пять дней вперед, предоставляя системе доступ к данным о состоянии здоровья и всех положительных результатах COVID-19 в регионе. Компьютер никогда не сможет заменить врача, но он может помочь медикам увидеть потенциальных больных коронавирусом и установить текущие приоритеты»,
— сказал профессор Мэдс Нильсен (Mads Nielsen) из Копенгагенского университета.
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