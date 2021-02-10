Учёные создали инструмент, который с точностью до 90% предсказывает, кто умрёт от COVID-19

10 февраля 2021 | 12:34

Учёные из Копенгагенского университета (Дания) разработали инструмент на базе искусственного интеллекта, который может предсказывать летальные случаи от COVID-19 с точностью до 90%. Материалы исследования были опубликованы в журнале Nature.

Чтобы научить систему находить определённые закономерности в истории болезни, исследователи предоставили ей данные о состоянии здоровья почти 4 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией. В результате инструмент научился довольно точно предсказывать, умрёт ли человек, заболевший COVID-19, а также понадобиться ли ему аппарат искусственной вентиляции лёгких. На основе этих данных можно определить потенциальных больных, которые будут в приоритете.

«Мы работаем над достижением важной цели — иметь возможность прогнозировать потребность в аппаратах ИВЛ на пять дней вперед, предоставляя системе доступ к данным о состоянии здоровья и всех положительных результатах COVID-19 в регионе. Компьютер никогда не сможет заменить врача, но он может помочь медикам увидеть потенциальных больных коронавирусом и установить текущие приоритеты»,