ТЕМА

ЕС грозно отчитал Украину

11 февраля 2021 | 14:57

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Европейский парламент констатировал, что «Украина имеет европейскую перспективу», однако в своей резолюции, которую поддержали 676 депутатов, жестко раскритиковал ее за неудовлетворительное выполнение соглашения об ассоциации с ЕС, сообщает «Интерфакс-Украина».


«Широко распространенная коррупция продолжает тормозить процесс реформ в Украине, а продолжающийся конституционный кризис представляет собой угрозу способности президента и Верховной рады проводить реформы», — говорится в докладе, на основании которого принималась резолюция.

Отмечается» что «олигархи, похоже, восстанавливают политическое влияние». Обращено внимание на отсутствие прогресса в расследовании нарушений прав человека, совершенных украинскими военными, а также недостаточный прогресс в расследовании преступлений, связанных с Майданом.

«ЕП сожалеет о том, что политический климат в стране ухудшился, когда запугивание, язык вражды и политическое давление широко используется в политических целях; настоятельно призывает власти решительно осудить и запретить деятельность экстремистских и разжигающих ненависть групп и веб-сайтов, таких, как Миротворец, которые создают напряженность в обществе…» — говорится в резолюции.

При этом Европарламент напомнил о «продолжающейся агрессии России против Украины, включая незаконную аннексию Крыма и Севастополя».



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Сиднейский музей полиции и юстиции

1920-е годы. Фото клиентов полицейского участка.
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100