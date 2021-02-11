ЕС грозно отчитал Украину

11 февраля 2021 | 14:57

Европейский парламент констатировал, что «Украина имеет европейскую перспективу», однако в своей резолюции, которую поддержали 676 депутатов, жестко раскритиковал ее за неудовлетворительное выполнение соглашения об ассоциации с ЕС, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Широко распространенная коррупция продолжает тормозить процесс реформ в Украине, а продолжающийся конституционный кризис представляет собой угрозу способности президента и Верховной рады проводить реформы», — говорится в докладе, на основании которого принималась резолюция.



Отмечается» что «олигархи, похоже, восстанавливают политическое влияние». Обращено внимание на отсутствие прогресса в расследовании нарушений прав человека, совершенных украинскими военными, а также недостаточный прогресс в расследовании преступлений, связанных с Майданом.



«ЕП сожалеет о том, что политический климат в стране ухудшился, когда запугивание, язык вражды и политическое давление широко используется в политических целях; настоятельно призывает власти решительно осудить и запретить деятельность экстремистских и разжигающих ненависть групп и веб-сайтов, таких, как Миротворец, которые создают напряженность в обществе…» — говорится в резолюции.



При этом Европарламент напомнил о «продолжающейся агрессии России против Украины, включая незаконную аннексию Крыма и Севастополя».