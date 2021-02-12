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Франция и Германия - соучастники преступлений на Донбассе?..

12 февраля 2021 | 11:29

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Постпред России при ООН Василий Небензя обвинил Францию и Германию в соучастии «в преступлениях Киева против населения в Донбассе».


«Те, кто поддерживает лишь одну сторону внутри украинского конфликта и вопреки фактам потакает ее болезненным фантазиям о российской агрессии, не могут называть себя посредниками. Вы, господа, скорее соучастники творимых Киевом преступлений против населения Донбасса», — заявил он. По мнению постпреда, инициативы, направленные на установление диалога Киева с жителями Донбасса, «вызывают у них нервную реакцию».

Небензя добавил, что некоторые участники нормандского формата, в том числе Германия и Франция, при этом согласны на диалог с движением «Ансар Аллах» (хуситов) в Йемене или с представителями сирийской и венесуэльской оппозиции.



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