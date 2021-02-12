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Франция и Германия - соучастники преступлений на Донбассе?..
12 февраля 2021 | 11:29
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Постпред России при ООН Василий Небензя обвинил Францию и Германию в соучастии «в преступлениях Киева против населения в Донбассе».
«Те, кто поддерживает лишь одну сторону внутри украинского конфликта и вопреки фактам потакает ее болезненным фантазиям о российской агрессии, не могут называть себя посредниками. Вы, господа, скорее соучастники творимых Киевом преступлений против населения Донбасса», — заявил он. По мнению постпреда, инициативы, направленные на установление диалога Киева с жителями Донбасса, «вызывают у них нервную реакцию».
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