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ГПУ заподозрила в кнопкодавстве первого нардепа

12 февраля 2021 | 11:32

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Прокуратура сообщила депутату Верховной Рады Владиславу Поляку (группа "Довіра") о подозрении в "кнопкодавстве", в то время, как еще год назад, 16 января 2020 вступил в силу закон о введении штрафа до 85 тыс. гривен за неперсональное голосование депутатом Рады.


Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова написала в социальной сети, не называя фамилии депутата.

"По моему поручению прокуроры сообщили о подозрении народному депутату Украины по фактам совершения на пленарном заседании Верховной Рады Украины голосований вместо другого народного депутата. Это первый в нашей практике случай привлечения к ответственности по ст. 364-2 Уголовного кодекса Украины", - написала она.

Венедиктова фамилию не называет. По данным Українських Новин, речь идет о Поляке.

Генпрокурор отмечает, что депутат при рассмотрении поправок к законопроекту об обороте земель сельскохозяйственного назначения неоднократно совершал неличное голосование с использованием персональной карточки коллеги.

Сообщается, что депутат должным образом вызывался в Офис генпрокурора на 11 февраля для вручения уведомления о подозрении, однако не явился и о причинах неявки не сообщил.



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