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ГПУ заподозрила в кнопкодавстве первого нардепа
12 февраля 2021 | 11:32
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Прокуратура сообщила депутату Верховной Рады Владиславу Поляку (группа "Довіра") о подозрении в "кнопкодавстве", в то время, как еще год назад, 16 января 2020 вступил в силу закон о введении штрафа до 85 тыс. гривен за неперсональное голосование депутатом Рады.
Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова написала в социальной сети, не называя фамилии депутата.
"По моему поручению прокуроры сообщили о подозрении народному депутату Украины по фактам совершения на пленарном заседании Верховной Рады Украины голосований вместо другого народного депутата. Это первый в нашей практике случай привлечения к ответственности по ст. 364-2 Уголовного кодекса Украины", - написала она.
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