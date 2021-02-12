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Украинцы больше всех в мире недовольны решениями властей по борьбе с коронакризисом

12 февраля 2021 | 12:06

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Украина заняла первое место в списке стран, население которых считает, что власти не справляются с коронакризисом. Недовольны решениями правительства 77% украинцев.


Об этом свидетельствуют данные международного опроса Gallup International, которое в Украине проводили фонд "Демократические инициативы" и КМИС.

По данным опроса в целом в мире недовольны действиями власти 42% респондентов, удовлетворены - 54%.



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