Украинцы больше всех в мире недовольны решениями властей по борьбе с коронакризисом

Міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко цілує у щоку премєр-міністра України Юлію Тимошенко на засіданні Ради національної безпеки і оборони в Києві, у вівторок, 19 серпня 2008 р.

По данным опроса в целом в мире недовольны действиями власти 42% респондентов, удовлетворены - 54%.

Об этом свидетельствуют данные международного опроса Gallup International, которое в Украине проводили фонд " Демократические инициативы " и КМИС.

Украина заняла первое место в списке стран, население которых считает, что власти не справляются с коронакризисом. Недовольны решениями правительства 77% украинцев.