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TRAVEL В Украине могут появиться новые болезни из-за глобального потепления

12 февраля 2021 | 11:58

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В Украине могут появиться новые болезни из-за глобального потепления. В частности, из южных стран может перебраться малярия.


Об этом говорится в материале РБК-Украина "Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир".

В Министерстве защиты окружающей среды прогнозируют, что также может появится энцефалитный клещ.

"Следует ожидать и таких нежелательных гостей, как малярия и другие инфекционные заболевания. Также изменения флоры и фауны, которые не присущи нашей стране", - рассказал в комментарии изданию глава министерства Роман Абрамовский.

По его словам, сейчас невозможно спрогнозировать, как это повлияет на украинцев.

Отметим, малярия - тяжелая, иногда смертельная болезнь, которую вызывают простейшие рода Plasmodium. Возбудитель попадает в организм человека через укус комара.

Напомним, из-за изменения климата в центре и на юге Украины есть угроза нехватки питьевой воды.

Ранее сообщалось, что в Украине из-за глобального потепления степи южного региона могут превратиться в пустыни.



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