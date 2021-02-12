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TRAVEL В Украине могут появиться новые болезни из-за глобального потепления
12 февраля 2021 | 11:58
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В Украине могут появиться новые болезни из-за глобального потепления. В частности, из южных стран может перебраться малярия.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир".
В Министерстве защиты окружающей среды прогнозируют, что также может появится энцефалитный клещ.
"Следует ожидать и таких нежелательных гостей, как малярия и другие инфекционные заболевания. Также изменения флоры и фауны, которые не присущи нашей стране", - рассказал в комментарии изданию глава министерства Роман Абрамовский.
По его словам, сейчас невозможно спрогнозировать, как это повлияет на украинцев.
Отметим, малярия - тяжелая, иногда смертельная болезнь, которую вызывают простейшие рода Plasmodium. Возбудитель попадает в организм человека через укус комара.
Напомним, из-за изменения климата в центре и на юге Украины есть угроза нехватки питьевой воды.
Ранее сообщалось, что в Украине из-за глобального потепления степи южного региона могут превратиться в пустыни.
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