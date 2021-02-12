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КМ назвал причины изменения климата в Украине

12 февраля 2021 | 12:03

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Изменения климата в Украине происходят из-за увеличения концентрации углекислого газа, сжигания ископаемых видов топлива, деятельности крупных предприятий, выброс метана от крупного рогатого скота, а также вырубки лесов.


Об этом РБК Украина рассказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский, говорится в материале "Градус изменений: как глобальное потепление влияет на Украину и мир".

При этом он уточнил, что вопрос вырубки лесов неоднозначен, ведь, по словам министра, молодой лес быстрее поглощает углекислый газ, чем старый. Поэтому нужно увеличивать площадь новых насаждений.

"Можно рубить деревья бережно, чтобы при этом площадь облесения увеличивалась, и молодого леса тоже. К примеру, Украина вырубает около 20 млн гектаров, а Польша 40 миллионов, но она те места засаживает новыми деревьями", - пояснил Абрамовский.

Напомним, ранее экологи заявили о необходимости уменьшения выбросов углерода в воздух. Уровень мирового океана поднимается быстрее наихудших прогнозов.

2020 год был одним из двух самых жарких за всю историю наблюдений за глобальными температурами. В этом веке мир движется к катастрофическому повышению температуры на 3-5 градусов по Цельсию, говорят климатологи.



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