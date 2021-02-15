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“Нафтогаз“ пересмотрел зарплаты наблюдательному совету

15 февраля 2021 | 12:02

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В 2020 году Нафтогаз снизил выплаты членам наблюдательного совета в 2,1 раза (на 15,387 млн грн) — до 14,038 млн гривен. В частности, услуги главы совета Клер Споттисвуд обошлись в 3,549 млн гривен. Также опубликованы размеры выплат членам набсовета: Людо Ван дер Хейден — 3,049 млн гривен, Бруно Лескуа — 3,042 млн гривен, Наталья Бойко — 2,329 млн гривен, Амос Хохштайн — 2,069 млн гривен. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.


 

Таким образом, в среднем глава совета Клер Споттисвуд получала в прошлом 295,7 тысяч гривен в месяц. Член набсовета Людо Ван дер Хейден — 254 тысячи гривен, Бруно Лескуа — 253 тысячи гривен, Наталья Бойко — 194 тысячи гривен, Амос Хохштайн — 172 тысячи гривен в месяц.

Уточняется, что в предыдущие два года членам набсовета выплачивали более 29 миллионов гривен.

Отметим, что большую часть прошлого года в Украине действовали ограничения на выплаты членам набсоветов госкомпаний в 40 тысяч гривен в месяц.

Напомним, в конце октября Кабинет министров отменил ограничение размера заработных плат руководителей, членов исполнительных органов и членов наблюдательных советов государственных предприятий. Начиная с октября чиновники стали получать полную зарплату, а не ограниченную 47 тысячами гривен.



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