“Нафтогаз“ пересмотрел зарплаты наблюдательному совету

Таким образом, в среднем глава совета Клер Споттисвуд получала в прошлом 295,7 тысяч гривен в месяц. Член набсовета Людо Ван дер Хейден — 254 тысячи гривен, Бруно Лескуа — 253 тысячи гривен, Наталья Бойко — 194 тысячи гривен, Амос Хохштайн — 172 тысячи гривен в месяц.

Уточняется, что в предыдущие два года членам набсовета выплачивали более 29 миллионов гривен.

Отметим, что большую часть прошлого года в Украине действовали ограничения на выплаты членам набсоветов госкомпаний в 40 тысяч гривен в месяц.

Напомним, в конце октября Кабинет министров отменил ограничение размера заработных плат руководителей, членов исполнительных органов и членов наблюдательных советов государственных предприятий. Начиная с октября чиновники стали получать полную зарплату, а не ограниченную 47 тысячами гривен.