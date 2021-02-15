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Меркель предложила Байдену сделку ради спасения “Северного потока-2”
15 февраля 2021 | 12:05
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ФРГ предлагает США ввести механизм отключения поставок газа по “Северному потоку-2” в случае нарушений РФ прав человека и международного права, и учесть интересы Украины. Об этом со ссылкой на источники в правительстве ФРГ сообщают иноСМИ.
“Чиновники Евросоюза и Германии ведут закрытые переговоры с США о возможной сделке, которая позволит вывести из-под санкций проект “Северный поток-2”. Переговоры продолжаются уже несколько дней. На них обсуждается “стратегический пакет”, который мог бы удовлетворить американцев”, — говорится в сообщении.
Кроме механизма отключения газа, Германия также предлагает также заключить соглашение о международном энергетическом партнерстве с учетом интересов США и Украины.
Также официальный Берлин готов выделить 1 млрд евро на строительство терминалов по приему сжиженного природного газа из США.
Контакты с американцами находятся на начальной стадии, о реакции Вашингтона реакции станет понятно на следующей неделе.
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