"Сільпо" купує "Фуршет"

18 січня 2021 року Господарський суд Дніпропетровської області відкрив провадження у справі про банкрутство дочірнього підприємства "Рітейл Центр", що володіє мережею супермаркетів "Фуршет", ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів і процедуру розпорядження майном боржника.

"Сільпо-Фуд" звернулася за дозволом придбати об'єкти нерухомості, обладнання і товарні залишки, які знаходяться у групи "Фуршет" на праві власності чи користування.

Компанія "Сільпо-Фуд" планує купити майно мережі "Фуршет", яка знаходиться в стадії банкрутства. Про це повідомляється на сайті Антимонопольного комітету, який буде розглядати заявку компанії на засіданні в четвер.