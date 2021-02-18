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"Сільпо" купує "Фуршет"

18 февраля 2021 | 12:02

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Компанія "Сільпо-Фуд" планує купити майно мережі "Фуршет", яка знаходиться в стадії банкрутства. Про це повідомляється на сайті Антимонопольного комітету, який буде розглядати заявку компанії на засіданні в четвер.


"Сільпо-Фуд" звернулася за дозволом придбати об'єкти нерухомості, обладнання і товарні залишки, які знаходяться у групи "Фуршет" на праві власності чи користування.

Мережа "Фуршет" нараховує 25 магазинів в різних регіонах України. 

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", єдиним акціонером компанії є Anthousa Limited (Великобританія), наглядову раду якої очолює депутат Київради Ігор Баленко.

18 січня 2021 року Господарський суд Дніпропетровської області відкрив провадження у справі про банкрутство дочірнього підприємства "Рітейл Центр", що володіє мережею супермаркетів "Фуршет", ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів і процедуру розпорядження майном боржника.

"Сільпо-Фуд" через венчурний корпоративний інвестфонд "Рітейл Капітал", ПрАТ "Фоззі Рітейл" та ТОВ "Фоззі Груп" належить Володимиру Костельману (51%), Олегу Сотникову (23,235%), Роману Чигирю (23,235%) і Юрію Гнатенку - (2,53%).



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