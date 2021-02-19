|
Сын Кадырова стал президентом в 13 лет
19 февраля 2021 | 10:13
распечатать комментарии [0] добавить в
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова — Адам Кадыров выиграл свои первые выборы — его назначили президентом ученического самоуправления в Центре образования имени первого президента республики Ахмата Кадырова.
По словам Кадырова-старшего, кампания была организована под пристальным вниманием избирательной комиссии с соблюдением всех нормативных процедур. «В голосовании приняли участие учащиеся 3-11-х классов, учителя и администрация Центра образования. Из трех кандидатов за Адама проголосовало абсолютное большинство избирателей (81,7 процента)», — говорится в сообщении.
также читайте
[18.02.2021]
[17.02.2021]
|
по теме
Bank of America предупредил о "пузырях" акций технологических компаний и биткойна
19. 02. 2021 | 14:51
Продолжающаяся сверхмягкая денежно-кредитная политика привела к созданию пузырей на финансовых рынках. Bank of America предупредил о возможной коррекции. Об этом сообщает Reuters.
Киев готовится к наводнению
19. 02. 2021 | 14:46
Столичная власть готовится к возможному наводнению, если после снегопадов в Киеве будет резкое потепление. В зоне такого подтопления могут быть объекты возле Днепра. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Зеленский возьмется за реформу судов
19. 02. 2021 | 10:34
Офис Президента заявил, что комиссия по вопросам правовой реформы при Президенте Владимире Зеленском, который считает, что реформирование судебной ветви власти без суда присяжных невозможно, соберется в ближайшее время.
"Сільпо" купує "Фуршет"
18. 02. 2021 | 12:02
Компанія "Сільпо-Фуд" планує купити майно мережі "Фуршет", яка знаходиться в стадії банкрутства. Про це повідомляється на сайті Антимонопольного комітету, який буде розглядати заявку компанії на засіданні в четвер.
Шведы готовятся на случай осложнения вирусной ситуации
18. 02. 2021 | 11:58
Шведское правительство разработало меры, которые вступят в силу в случае обострения ситуации с пандемией коронавируса в стране. Мероприятия соответствуют новому закону, который расширил полномочия правительства в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает The Local.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»