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Сын Кадырова стал президентом в 13 лет

19 февраля 2021 | 10:13

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Сын главы Чечни Рамзана Кадырова — Адам Кадыров выиграл свои первые выборы — его назначили президентом ученического самоуправления в Центре образования имени первого президента республики Ахмата Кадырова.


По словам Кадырова-старшего, кампания была организована под пристальным вниманием избирательной комиссии с соблюдением всех нормативных процедур. «В голосовании приняли участие учащиеся 3-11-х классов, учителя и администрация Центра образования. Из трех кандидатов за Адама проголосовало абсолютное большинство избирателей (81,7 процента)», — говорится в сообщении.

Глава Чечни отметил, что его 13-летний сын с первого класса активно участвует в общественной жизни школы, имеет спортивные успехи и в совсем юном возрасте стал хафизом — выучил Коран наизусть.



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