Зеленский возьмется за реформу судов

19 февраля 2021 | 10:34

Офис Президента заявил, что комиссия по вопросам правовой реформы при Президенте Владимире Зеленском, который считает, что реформирование судебной ветви власти без суда присяжных невозможно, соберется в ближайшее время.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства по результатам проведения заседания в Офисе главы государства, передают Українськi Новини.

"Было согласовано, что в ближайшее время соберется Комиссия по вопросам правовой реформы при Президенте Украины", - говорится в нем.

Согласно сообщению, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр юстиции Денис Малюська, заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов, депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин и депутат, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, председатель комиссии по вопросам правовой реформы Сергей Ионушас приняли участие в обсуждении Стратегии развития органов правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023 годы, которая была представлена Зеленскому.

"Судебная система в Украине на сегодня является одной из самых больших проблем. Прежде всего - для обычных украинцев, не имеющих надежды на справедливость в судах и которые не чувствуют защиту судебной системы. Но есть и проблемы другого характера - как привлечение инвестиций, имидж Украины. На судебной реформе настаивают все международные партнеры Украины, и нам надо ее сделать", - отметил глава государства.