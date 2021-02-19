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Зеленский возьмется за реформу судов
19 февраля 2021 | 10:34
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Офис Президента заявил, что комиссия по вопросам правовой реформы при Президенте Владимире Зеленском, который считает, что реформирование судебной ветви власти без суда присяжных невозможно, соберется в ближайшее время.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства по результатам проведения заседания в Офисе главы государства, передают Українськi Новини.
"Было согласовано, что в ближайшее время соберется Комиссия по вопросам правовой реформы при Президенте Украины", - говорится в нем.
Согласно сообщению, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр юстиции Денис Малюська, заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов, депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин и депутат, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, председатель комиссии по вопросам правовой реформы Сергей Ионушас приняли участие в обсуждении Стратегии развития органов правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023 годы, которая была представлена Зеленскому.
"Судебная система в Украине на сегодня является одной из самых больших проблем. Прежде всего - для обычных украинцев, не имеющих надежды на справедливость в судах и которые не чувствуют защиту судебной системы. Но есть и проблемы другого характера - как привлечение инвестиций, имидж Украины. На судебной реформе настаивают все международные партнеры Украины, и нам надо ее сделать", - отметил глава государства.
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