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Дело ПриватБанка: Дубилет под подозрением
23 февраля 2021 | 11:01
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Трем бывшим менеджерам ПАО КБ "Приватбанк" объявили подозрения. Стали известны их имена.
Подозрение сообщили:
Сообщение о подозрении согласовали 22 февраля, отметили в прокуратуре. Экс-чиновников обвиняют в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, содеянным по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге (ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 28 ч.ч. 1, 2 ст. 366 УК Украины).
В частности, сообщено о подозрении бывшему первому заместителю председателя правления "Приватбанка", который в понедельник пытался покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены.
"Благодаря усилиям правоохранителей самолет совершил посадку в аэропорту "Борисполь", где экс-чиновник был задержан", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что в декабре 2016 года трое бывших должностных лиц банка, осознавая, что ПАО КБ "Приватбанк", с учетом позиции его владельцев существенного участия, в ближайшее время будет признан неплатежеспособным и перейдет под контроль государства, и понимая, что в связи с этим с 19 декабря 2016 года они потеряют контроль над денежными средствами банка, подготовили и реализовали преступный план растраты денежных средств финучреждения. Он заключался в противоправном начислении и выплате дополнительного вознаграждения - индексированной комиссии в связи с ростом курса гривны к доллару США на пользу связанного с банком юридического лица по имеющимся депозитным договорам с ней. При этом выплата такой комиссии этими депозитными договорами и дополнительными соглашениями к ним не предусматривалась.
Кроме этого, начисление и выплата вознаграждения были запланированы в нарушение требований статьи 52 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", которой установлено, что сделки, осуществляемые со связанными с банком лицами, не могут предусматривать условий, которые не являются текущими рыночными условиями.
Как сообщает ОГП, для прикрытия растраты денежных средств "Приватбанка" трое экс-чиновников решили предоставить этим банковским операциям вид законных, ссылаясь на якобы заранее принятое и согласованное решение кредитного комитета банка от 2014 года, на самом деле поддельное "задним числом", и на решение кредитного комитета банка от 16 декабря 2016 года, которыми якобы принято решение о применении начисления и выплаты индексированной комиссии по депозитам в интересах связанного с банком юридического лица в рамках распоряжения "О реализации нового депозита с выплатой вознаграждения в связи с ростом курса гривны к доллару США" от 2013 года
Таким образом, подозреваемые вызвали убытки в сумме 136 млн гривен.
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