ТЕМА

Сергей Лещенко с начала года стал богаче на 660 тысяч грн

01 марта 2021 | 17:45

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Бывший журналист, бывший народный депутат, а сейчас член наблюдательного совета Акционерного общества "Укрзализныця" (УЗ) Сергей Лещенко, который в январе 2021 года получил от УЗ 136 тыс. гривен, в феврале задекларировал более 660 тыс. гривен в качестве вознагражденя за свою работу.


Информация об этом содержится в электронной декларации о доходах от 27 февраля, опубликованной на веб-сайте Единого государственного реестра деклараций.

В частности, Лещенко 17 февраля задекларировал 332 062 гривны вознаграждения за работу в качестве члена набсовета. Источником поступления средств указан работодатель - "Укрзализныця".

Кроме того, в декларации Лещенко от 11 февраля указано, что он в прошлом месяце заработал в УЗ еще такую же сумму. Таким образом, всего в феврале он задекларировал более 660 тыс. гривен в качестве вознагражденя за свою работу.



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