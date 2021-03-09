|
Секретарь СНБО: английский должен стать вторым языком в Украине
09 марта 2021 | 12:06
распечатать комментарии [0] добавить в
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов считает, что английский должен стать вторым языком в Украине. По его мнению, знание английского является залогом украинской независимости. Об этом он заявил на форуме "Украина 30".
"К глубокому сожалению, за 30 лет мы не определили украинский язык как первичный и фундаментальный язык нашей независимости. И мы за 30 лет не обратили внимание на английский язык, который должен быть обязательным вторым языком в стране. Для того, чтобы мы с вами были защищены от тех атак, от которых мы сегодня страдаем, от Российской Федерации", - заявил Данилов.
По его словам, ранее украинские политики заигрывали с русским языком и "копали яму", в которой сегодня оказалась Украина. А Москва на сегодня именно русским языком транслирует свои нарративы на территорию бывшего Советского Союза.
"Я еще раз обращаю внимание, знание английского языка является залогом независимости нашей страны. Английский язык должен использоваться с детского садика и школы… Его не нужно учить, его нужно знать", - добавил Данилов.
также читайте
[09.03.2021]
[09.03.2021]
|
по теме
В Украине средняя пенсия вырастет до 7 тысяч грн — глава Минсоцполитики Лазебная заявила, что накопленные пенсионные средства будут переходить по наследству
10. 03. 2021 | 11:17
Министр социальной политики Марина Лазебная разработала систему, по которой расти дефицит Пенсионного фонда, а пенсии можно будет увеличить в 1,5-3 раза. Об этом Лазебная заявила во время совещания у президента Украины Владимира Зеленского, передает пресс-служба главы государства.
В России будут контролировать просветительство
10. 03. 2021 | 11:10
Депутаты Госдумы во втором чтении приняли законопроект, запрещающий заниматься просветительской деятельностью без разрешения властей. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Помочившимся на памятный знак героям Небесной сотни дали условный срок
10. 03. 2021 | 11:03
Заречный райсуд Сум 10 марта объявил приговор по делу по обвинению в хулиганстве, совершенном группой лиц. Речь идет о событиях 2018-го года. Тогда два молодых людей ночью, прогуливаясь сквером Героям Небесной Сотни, произвели отправление естественных потребностей на памятный знак и сняли это на видео. Их заметили и задержали патрульные. Свою вину Владислав Оглобля и Андрей Варнацкий не признали, говорят, что телефон, изъятый полицией на месте, не их.
Хаьковский правозащитник обложил данью ассенизаторов
09. 03. 2021 | 18:23
В Харькове полиция задержала членов группировки, занимавшейся вымогательством средств с предпринимателей, оказывающих услуги населению по вывозу жидких отходов на территории области. Как сообщает департамент стратегических расследований Нацполиции, организовал такой "бизнес" основатель местной общественной организации.
В Украине вскоре запустят центр противодействия дезинформации
09. 03. 2021 | 12:16
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что в Украине вскоре запустят центр противодействия дезинформации. Он должен начать работу в ближайшее время. Об этом глава государства заявил в ходе форума "Украина 30".
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»