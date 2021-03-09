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Вместо новых свалок: в Украине введут систему управления отходами
09 марта 2021 | 12:09
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Глава комитета Верховной рады по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко заявил, что в Украине введут систему управления отходами. Это должно произойти до конца этого года. Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".
"Мы планируем уже в марте принять в целом законопроект №2207-1-д о системе управления отходами, которую страна пытается ввести в течение шести лет", - сказал парламентарий.
По его словам, в прошлом созыве эта инициатива дважды попадала в парламент, но снималась с рассмотрения в основном из-за лоббирования некоторых финансово-промышленных групп.
"Таким образом к концу 2021 года мы внедрим систему управления отходами. Теперь вместо того, чтобы создавать новые свалки, сможем перерабатывать мусор и даже зарабатывать на нем", - заявил глава комитета.
Бондаренко подчеркнул, что законопроект №2207-1-д вводит такие же правила обращения с отходами, как и в развитых странах Европы.
"Также планируем развернуть муниципальный раздельный сбор отходов, создать прозрачные условия для привлечения инвестиций на строительство мусороперерабатывающих объектов, решить вопрос свалок, которые загрязняют воду и почвы", - сказал нардеп.
Кроме того, планируется ввести расширенную ответственность производителей товаров.
"Раздельный сбор, перевозка и контроль таких отходов, как упаковка, электрическое и электронное оборудование, батарейки и аккумуляторы, транспортные средства, смазки, масла, шины, текстиль и т.п. в составе бытовых отходов, будет финансироваться не за счет тарифа от населения, а за счет взносов от производителей продукции", - заверил Бондаренко.
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