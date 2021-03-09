Зеленский о "каналах Медведчука": работаем над пожизненным баном в YouTube

В частности, он отметил, что эти каналы прикрываются свободой слова, распространяя дезинформацию.

"Мы сделали и продолжаем работать, чтобы на этих каналах можно было увидеть только телевизионную настроечную таблицу. А в интернете, в частности на YouTube, они получили пожизненный бан", - добавил Зеленский.