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Зеленский о "каналах Медведчука": работаем над пожизненным баном в YouTube
09 марта 2021 | 12:10
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Украинские власти работают над блокировкой вещания телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK на платформе YouTube. Ранее против каналов, которые связывают с нардепом Виктором Медведчуком, были введены санкции. Об этом на форуме "Украина 30" заявил президент Владимир Зеленский.
В частности, он отметил, что эти каналы прикрываются свободой слова, распространяя дезинформацию.
"Мы сделали и продолжаем работать, чтобы на этих каналах можно было увидеть только телевизионную настроечную таблицу. А в интернете, в частности на YouTube, они получили пожизненный бан", - добавил Зеленский.
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