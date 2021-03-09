ТЕМА

Зеленский о "каналах Медведчука": работаем над пожизненным баном в YouTube

09 марта 2021 | 12:10

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Украинские власти работают над блокировкой вещания телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK на платформе YouTube. Ранее против каналов, которые связывают с нардепом Виктором Медведчуком, были введены санкции. Об этом на форуме "Украина 30" заявил президент Владимир Зеленский.


В частности, он отметил, что эти каналы прикрываются свободой слова, распространяя дезинформацию.

"Мы сделали и продолжаем работать, чтобы на этих каналах можно было увидеть только телевизионную настроечную таблицу. А в интернете, в частности на YouTube, они получили пожизненный бан", - добавил Зеленский.



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