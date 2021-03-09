ТЕМА

Tesla потеряла треть своей рыночной стоимости

09 марта 2021 | 12:12

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Акции компания Tesla Inc в понедельник, 8 марта, упали еще на 4% и уже потеряли почти 35% стоимости по сравнению с рекордным январским максимумом. Акции производителя электромобилей теряют более 30% стоимости уже в третий раз за последний год. Об этом сообщает агентство Reuters.


Поскольку в последние недели инвесторы обеспокоены повышением процентных ставок и сбросом ценных бумаг с высокой оценкой стоимости, рыночная капитализация Tesla упала почти на 300 миллиардов долларов с рекордного уровня 26 января до 550 миллиардов долларов, уступив Facebook Inc., которую она обогнала в декабре.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: АР

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100