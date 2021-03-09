Tesla потеряла треть своей рыночной стоимости

09 марта 2021 | 12:12

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Акции компания Tesla Inc в понедельник, 8 марта, упали еще на 4% и уже потеряли почти 35% стоимости по сравнению с рекордным январским максимумом. Акции производителя электромобилей теряют более 30% стоимости уже в третий раз за последний год. Об этом сообщает агентство Reuters.

Поскольку в последние недели инвесторы обеспокоены повышением процентных ставок и сбросом ценных бумаг с высокой оценкой стоимости, рыночная капитализация Tesla упала почти на 300 миллиардов долларов с рекордного уровня 26 января до 550 миллиардов долларов, уступив Facebook Inc., которую она обогнала в декабре.



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