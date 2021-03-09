|
Хаьковский правозащитник обложил данью ассенизаторов
09 марта 2021 | 18:23
распечатать комментарии [0] добавить в
В Харькове полиция задержала членов группировки, занимавшейся вымогательством средств с предпринимателей, оказывающих услуги населению по вывозу жидких отходов на территории области. Как сообщает департамент стратегических расследований Нацполиции, организовал такой "бизнес" основатель местной общественной организации.
"Прикрываясь борьбой с произволом и защитой прав граждан, он вместе с другими ее членами обложил "данью" местных предпринимателей. За каждый выезд машины за пределы города предприниматели должны были платить по 100 грн. В дальнейшем они решили поднять "таксу" до 200 грн. В случае отказа фигуранты угрожали предпринимателям физической расправой и препятствовали их деятельности", — говорится в сообщении.
В ходе расследования полицейские установили, что запугиванием злоумышленники заставили группу предпринимателей платить им ежемесячно по 20 тысяч грн.
5 марта оперативники и следователи по силовой поддержке спецподразделения КОРД задержали организатора и одного из участников группировки сразу после получения и распределения между ними очередного транша в сумме 18 тысяч грн.
В целом, по данным полиции, на протяжении трех последних месяцев они получили от ассенизаторов 60 тысяч грн.
В ходе санкционированных обысков по местам проживания фигурантов и в их автомобилях изъяли 47 тысяч грн, нарезной охотничий карабин, пневматический и стартовые пистолеты с признаками переделки, отстрелянных корпус РПГ, GPS-трекеры, черновые бухгалтерские записи.
Организатора и одного из участников преступной группировки задержали. Следователи по согласованию с Харьковской областной прокуратуров сообщили трем злоумышленникам о подозрении по части 2 статьи 189 Уголовного кодекса (вымогательство).
также читайте
[09.03.2021]
|
по теме
В Украине средняя пенсия вырастет до 7 тысяч грн — глава Минсоцполитики Лазебная заявила, что накопленные пенсионные средства будут переходить по наследству
10. 03. 2021 | 11:17
Министр социальной политики Марина Лазебная разработала систему, по которой расти дефицит Пенсионного фонда, а пенсии можно будет увеличить в 1,5-3 раза. Об этом Лазебная заявила во время совещания у президента Украины Владимира Зеленского, передает пресс-служба главы государства.
В России будут контролировать просветительство
10. 03. 2021 | 11:10
Депутаты Госдумы во втором чтении приняли законопроект, запрещающий заниматься просветительской деятельностью без разрешения властей. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Помочившимся на памятный знак героям Небесной сотни дали условный срок
10. 03. 2021 | 11:03
Заречный райсуд Сум 10 марта объявил приговор по делу по обвинению в хулиганстве, совершенном группой лиц. Речь идет о событиях 2018-го года. Тогда два молодых людей ночью, прогуливаясь сквером Героям Небесной Сотни, произвели отправление естественных потребностей на памятный знак и сняли это на видео. Их заметили и задержали патрульные. Свою вину Владислав Оглобля и Андрей Варнацкий не признали, говорят, что телефон, изъятый полицией на месте, не их.
В Украине вскоре запустят центр противодействия дезинформации
09. 03. 2021 | 12:16
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что в Украине вскоре запустят центр противодействия дезинформации. Он должен начать работу в ближайшее время. Об этом глава государства заявил в ходе форума "Украина 30".
Tesla потеряла треть своей рыночной стоимости
09. 03. 2021 | 12:12
Акции компания Tesla Inc в понедельник, 8 марта, упали еще на 4% и уже потеряли почти 35% стоимости по сравнению с рекордным январским максимумом. Акции производителя электромобилей теряют более 30% стоимости уже в третий раз за последний год. Об этом сообщает агентство Reuters.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»