В России будут контролировать просветительство

10 марта 2021 | 11:10

Депутаты Госдумы во втором чтении приняли законопроект, запрещающий заниматься просветительской деятельностью без разрешения властей. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В случае окончательного принятия закона в России запретят заниматься просветительской деятельностью для разжигания розни. Кроме того, документ закрепит понятие «просветительской деятельности» и запретит заниматься ею всем, кроме одобренных властями организаций.



По мнению сенаторов и депутатов, представивших законопроект, существующий закон не определяет «порядок осуществления» просветительской деятельности и не выдвигает «требования к ее участникам».



Сейчас, считают авторы поправок, закон «создает предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами в школьной и студенческой среде под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий».



Мероприятия, говорится в пояснительной записке, поддерживаются из-за рубежа и направлены на «дискредитацию» российской «политики, пересмотр истории и подрыв конституционного строя».