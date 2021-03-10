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В России будут контролировать просветительство
10 марта 2021 | 11:10
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Депутаты Госдумы во втором чтении приняли законопроект, запрещающий заниматься просветительской деятельностью без разрешения властей. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
В случае окончательного принятия закона в России запретят заниматься просветительской деятельностью для разжигания розни. Кроме того, документ закрепит понятие «просветительской деятельности» и запретит заниматься ею всем, кроме одобренных властями организаций.
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[09.03.2021]
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