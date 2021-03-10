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Помочившимся на памятный знак героям Небесной сотни дали условный срок

10 марта 2021 | 11:03

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Заречный райсуд Сум 10 марта объявил приговор по делу по обвинению в хулиганстве, совершенном группой лиц. Речь идет о событиях 2018-го года. Тогда два молодых людей ночью, прогуливаясь сквером Героям Небесной Сотни, произвели отправление естественных потребностей на памятный знак и сняли это на видео. Их заметили и задержали патрульные. Свою вину Владислав Оглобля и Андрей Варнацкий не признали, говорят, что телефон, изъятый ​​полицией на месте, не их.


После исследования видео суд отметил, что там четко зафиксированы очевидные действия и надпись на памятном знаке «Здесь будет памятник Героям Майдана».

Прокурор просил наказание в виде трех лет лишения свободы. Смягчающие обстоятельства не были установлены, отягчающими является совершение хулиганства в состоянии алкогольного опьянения.

Суд признал обоих обвиняемых виновными и назначил четыре года ограничения свободы с испытательным сроком три года.



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