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В Украине средняя пенсия вырастет до 7 тысяч грн — глава Минсоцполитики Лазебная заявила, что накопленные пенсионные средства будут переходить по наследству
10 марта 2021 | 11:17
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Министр социальной политики Марина Лазебная разработала систему, по которой расти дефицит Пенсионного фонда, а пенсии можно будет увеличить в 1,5-3 раза. Об этом Лазебная заявила во время совещания у президента Украины Владимира Зеленского, передает пресс-служба главы государства.
По ее словам, средняя пенсия вырастет с 3 500 до 7 000 грн.
"Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству. Хорошо, если у человека наконец появится возможность иметь альтернативные источники получения пенсионных выплат", — сказала глава Минсоцполитики.
Напомним, с 1 января 2021 года на 300 грн выросли выплаты для пенсионеров старше 65 лет и имеющих стаж 30-35 лет.
В частности, повышение пенсий было анонсировано перед местными выборами в октябре.
Так, из-за повышения минимальной зарплаты до 6 тысяч, пенсии вырастут до 2400 грн с 1 января, и до 2600 грн с 1 декабря 2021 года.
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