ТЕМА

Руководителями "групп смерти" оказались малолетки

12 марта 2021 | 13:09

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В то время, как в Украине говорят о волне подростковых суицидов, за последние несколько месяцев украинская киберполиция задержала двух кураторов так называемых групп смерти в социальных сетях. Ими оказались несовершеннолетние девочки, которых направили на принудительное лечение.


Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" сообщил главный инспектор Департамента киберполиции Национальной полиции Роман Сочка, передает "Страна".

По его словам, одну девочку задержали в конце 2020 года в Киеве, другую - уже в нынешнем году в Кривом Роге Днепропетровской области.

"Что касается кураторов, я хотел бы отметить, что Департамент киберполиции задержал двух таких кураторов - лиц, которые называли себя кураторами. Что самое страшное, ими оказались несовершеннолетние: дети 13-ти и 15-ти лет. Это дети, которые не утвердились в жизни, не имеют авторитета среди близких, друзей, не имеют внимания от своих родителей", - сказал Сочка.

Как сообщали Українські Новини, в Умани госпитализировали двух восьмиклассниц, которые наглотались таблеток.

Кроме того, в "Охматдете" отмечают рост попыток суицида среди детей с начала 2021.



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