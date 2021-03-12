ТЕМА

Пираты атаковали танкер и захватили заложников. Среди них украинцы

12 марта 2021 | 13:13

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Пираты напали на танкер "Davide B", который плыл у беренгов Бенина в Гвинейском заливе. В результате были захвачены в плен пятнадцать членов экипажа, среди которых есть украинцы. Об этом сообщает издание "Splash".


Всего на судне находился 21 человек, включая граждан Украины, Румынии и Филиппин. По данным издания, шесть моряков целы и невредимы и остаются на судне. Также на борт прибыли сотрудники службы безопасности.

По данным консалтинговой компании по безопасности на море "Dryad Global", на танкер "Davide B", построенный в 2016 году и принадлежащий голландской компании "De Poli Shipmanagement", поднялись девять вооруженных людей.

 

Как пишет ресурс "FleetMon", на танкере перевозили химические вещества из Риги в Лагос, Нигерия. Судно шло под флагом Мальты.

В МИД Украины заявили, что проверяют информацию о захвате украинских граждан. 

Напомним, в феврале освобожденные из Нигерии украинские моряки вернулись в Украину. В декабре прошлого года их также захватили в Гвинейском заливе.

Также в июле 2020 года у берегов Нигерии пираты похитили 13 моряков. Среди них было четыре украинца.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100