Пираты атаковали танкер и захватили заложников. Среди них украинцы

12 марта 2021 | 13:13

Пираты напали на танкер "Davide B", который плыл у беренгов Бенина в Гвинейском заливе. В результате были захвачены в плен пятнадцать членов экипажа, среди которых есть украинцы. Об этом сообщает издание "Splash".

Всего на судне находился 21 человек, включая граждан Украины, Румынии и Филиппин. По данным издания, шесть моряков целы и невредимы и остаются на судне. Также на борт прибыли сотрудники службы безопасности.

По данным консалтинговой компании по безопасности на море "Dryad Global", на танкер "Davide B", построенный в 2016 году и принадлежащий голландской компании "De Poli Shipmanagement", поднялись девять вооруженных людей.

Как пишет ресурс "FleetMon", на танкере перевозили химические вещества из Риги в Лагос, Нигерия. Судно шло под флагом Мальты.

В МИД Украины заявили, что проверяют информацию о захвате украинских граждан.

Напомним, в феврале освобожденные из Нигерии украинские моряки вернулись в Украину. В декабре прошлого года их также захватили в Гвинейском заливе.

Также в июле 2020 года у берегов Нигерии пираты похитили 13 моряков. Среди них было четыре украинца.