Россия ввела ввела радиомониторинг для выявления «call-центров» в колониях

12 марта 2021 | 16:10

Федеральная служба исполнения наказаний РФ начала вести радиомониторинг для поиска нелегальных телефонов в исправительных колониях. Об этом сообщил директор ФСИН Александр Калашников на заседании коллегии ведомства по итогам 2020 года, передает ТАСС. «Для установления абонентских номеров, незаконно используемых на территории учреждений уголовно-исполнительной системы, организовано проведение оперативно-технических мероприятий с применением специализированного оборудования радиомониторинга», — сказал Калашников.

По словам директора ФСИН, работа идет во взаимодействии с подразделениями МВД и ФСБ, она уже позволила выявить более 27 тыс. абонентских номеров на территории колоний. Всего по итогам 2020 года в исправительных учреждениях было найдено и изъято почти 66 тыс. мобильных устройств, что на 20% больше, чем годом раньше.

Глава ведомства также напомнил о законе, подписанном 9 марта президентом России Путиным. В соответствии с этим документом, операторов сотовой связи в России обязали по запросу ФСИН блокировать мобильные номера, которые используют заключенные.

В опубликованной ранее пояснительной записке к документу указывается, что в 2018 году в уголовно-исправительных учреждениях изъяли более 56 тыс. средств связи. При этом в стране действует запрет на мобильные телефоны для заключенных.



О том, что в исправительных учреждениях существуют нелегальные call-центры, ФСИН сообщала еще в 2016 году. Тогда же представитель МВД приводил данные о том, из 38 тыс. преступлений, которые совершались с помощью мобильной связи, треть приходилась на звонки заключенных.



РБК