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Россия ввела ввела радиомониторинг для выявления «call-центров» в колониях
12 марта 2021 | 16:10
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Федеральная служба исполнения наказаний РФ начала вести радиомониторинг для поиска нелегальных телефонов в исправительных колониях. Об этом сообщил директор ФСИН Александр Калашников на заседании коллегии ведомства по итогам 2020 года, передает ТАСС. «Для установления абонентских номеров, незаконно используемых на территории учреждений уголовно-исполнительной системы, организовано проведение оперативно-технических мероприятий с применением специализированного оборудования радиомониторинга», — сказал Калашников.
По словам директора ФСИН, работа идет во взаимодействии с подразделениями МВД и ФСБ, она уже позволила выявить более 27 тыс. абонентских номеров на территории колоний. Всего по итогам 2020 года в исправительных учреждениях было найдено и изъято почти 66 тыс. мобильных устройств, что на 20% больше, чем годом раньше.
В опубликованной ранее пояснительной записке к документу указывается, что в 2018 году в уголовно-исправительных учреждениях изъяли более 56 тыс. средств связи. При этом в стране действует запрет на мобильные телефоны для заключенных.
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