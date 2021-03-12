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Наконец подсчитали стоимость одного ребенка в Украине
12 марта 2021 | 17:25
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Бюджет воспитания одного ребенка в условиях украинских городов — 80 тыс долларов.
Украинский институт будущего обнародовал доклад Нерожденный экономический рост, в рамках которого опросил 20 женщин в возрасте от 27 до 45 лет, проживающих в крупных украинских городах, сколько они тратят на те или иные потребности собственных детей.
По результатам их ответов, уровень ежемесячных расходов на одного ребенка варьируется от 2,5 до 53 тыс гривен. При минимальных затратах дети в большинстве случаев посещают государственные учебные заведения, не посещают кружки, а семья экономно относится к розходив на развлечения и питание вне дома. Максимальные расходы формировались при условии, что ребенок посещает частные учебные заведения, кружки, спортивные секции. Мы не учитывали в ежемесячных расходах расходы на отдых, но добавили их к годовым расходов. Поэтому, в среднем по полученным нами данным, семья тратит на воспитание одного ребенка 9272 грн в месяц. Таким образом, затраты в год с учетом ежегодного отдыха превышает 122 тыс. грн.
Если учесть еще одну статью расходов — беременность и роды, которую логично было бы добавить к общим затратам, которые семья тратит на воспитание ребенка до 18 лет, получается, что в среднем украинская семья тратит на воспитание одного ребенка до 18 лет более 2,2 млн гривен или 80 000 долларов.
Поскольку 92% расходов семей с детьми — это расходы на потребительские товары и услуги, то за год семья с одним ребенком в среднем платит в госбюджет около 19 тыс гривен только НДС, с двумя детьми — около 28 тыс. Грн. Итак до достижения совершеннолетия семья с одним ребенком платит государству налогов на 340 000 грн, а с двумя — более 500 000. Даже семья с минимальными затратами на воспитание детей в год заплатит государству налогов не менее трех тысяч гривен.
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