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В Чечне борятся с колдуньями
16 марта 2021 | 12:25
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Правоохранительные органы Чечни отчитались о задержании двух колдуний.
Как сообщает ЧГТРК «Грозный», одна из пожилых колдуний занималась целительством с помощью расплавленного свинца – она его плавила на обычной кухне в присутствии клиентов. Вторая обещала клиентам привороты, для чего использовала ногти, кровь и волосы – некоторые заговоренные предметы нужно было добавлять в еду, другие зарывать в землю. Третья задержанная колдунья в обычной жизни – преподаватель обществознания и истории в школе, но в свободное время занимается гаданиями.
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