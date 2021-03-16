В Чечне борятся с колдуньями

16 марта 2021 | 12:25

Правоохранительные органы Чечни отчитались о задержании двух колдуний.

Как сообщает ЧГТРК «Грозный», одна из пожилых колдуний занималась целительством с помощью расплавленного свинца – она его плавила на обычной кухне в присутствии клиентов. Вторая обещала клиентам привороты, для чего использовала ногти, кровь и волосы – некоторые заговоренные предметы нужно было добавлять в еду, другие зарывать в землю. Третья задержанная колдунья в обычной жизни – преподаватель обществознания и истории в школе, но в свободное время занимается гаданиями.



– Адам Эльжуркаев в очередной раз пытается объяснить шарлатанам и колдунам, что магия запрещена в исламе. И эта тропа аннулирует все благие дела, которые совершал человек. Беседа с богословом и правоохранителями помогла женщинам окончательно убедиться в том, что они совершали большой грех, – говорится в сюжете ЧГТРК «Грозный».



Власти Чечни возобновили борьбу с популярными среди населения магами и колдунами – недавно была задержана колдунья с 40-летним стажем из Шелковского района и белого мага, прибывшую из Моздока. В Урус-мартановском районе задержана женщина, занимавшаяся изгнанием джиннов. Среди клиентов другой колдуньи были чиновники.



При этом в Грозном на средства Фонда имени Ахмата Кадырова работает Центр исламской медицины, где также занимаются изгнанием джиннов и народным лечением.