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Монетизация через подписку: Facebook запустит платформу для писателей и журналистов
17 марта 2021 | 09:04
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Компания Facebook в ближайшие месяцы запустит новую издательскую платформу в США, которая позволит независимым писателям и журналистам охватить новую аудиторию и монетизировать свою работу с помощью электронных бюллетеней и отдельных веб-сайтов.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что в последнее время все больше писателей и журналистов приобщаются к электронным рассылкам новостей, предпочитая редакционную свободу.
Новая платформа Facebook позволит авторам делать монетизацию с помощью подписки с возможностью интегрировать страницы Facebook, а также создавать группы для взаимодействия со своими подписчиками.
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