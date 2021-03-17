Монетизация через подписку: Facebook запустит платформу для писателей и журналистов

Об этом сообщает Reuters .

Отмечается, что в последнее время все больше писателей и журналистов приобщаются к электронным рассылкам новостей, предпочитая редакционную свободу.

Новая платформа Facebook позволит авторам делать монетизацию с помощью подписки с возможностью интегрировать страницы Facebook, а также создавать группы для взаимодействия со своими подписчиками.