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Русские устроили Перл-Харбор в Японском море
18 марта 2021 | 11:07
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Российский боевой корабль взорвался на побережье Японского моря - 7 русских моряков тяжело ранены. В результате взрыва торпеды и мин на борту, российский большой противолодочный корабль получил очень серьезные повреждения и может затонуть в любой момент.
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