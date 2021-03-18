Русские устроили Перл-Харбор в Японском море

Российский боевой корабль взорвался на побережье Японского моря - 7 русских моряков тяжело ранены. В результате взрыва торпеды и мин на борту, российский большой противолодочный корабль получил очень серьезные повреждения и может затонуть в любой момент.

новости | архив | фототема | редакция | RSS



© 2005 - 2007 «ТЕМА»

Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.

Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).



Код нашей кнопки:



