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В МВД пообещали "через день-два" назвать политиков, стоящих за организацией погрома под ОП
21 марта 2021 | 17:54
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По словам советника Авакова, все граждане, принимавшие активное участие в акции, установлены и будут задержаны.
В Министерстве внутренних дел обещают в течение двух дней назвать имена известных политиков, причастных к организации акции протеста у Офиса президента 20 марта, целью которой в МВД называют провокацию конфликта между ее участниками и силовиками. Об этом в комментарии телеканалу "Украина 24" заявил советник министра Михаил Апостол.
По его словам, все граждане, принимавшие активное участие в акции, установлены и будут задержаны. В ответ на вопрос об организаторах мероприятия Апостол отметил, что речь идет о ком-то из влиятельных политиков.
"Часть организаторов мы уже знаем, следствие ведется. Думаю, в ближайшее время будут названы фамилии и имена, конкретно будет сказано, кто из политиков, из высоких политиков пытался сделать этот конфликт между правоохранителями и участниками этой акции. Конечно, это обидно, это стыдно, это ужас, что произошло. Виновные должны понести наказание, мы это прекрасно понимаем", — сказал он.
Также советник Арсена Авакова подтвердил, что о намерении провести акции организаторы уведомляли мэрию Киева, однако отказался уточнить, о каких именно организациях речь.
"Конечно. Это не компетенция МВД, заявку подают в Киевский городской совет. Действительно, подавали. Но это чисто формальность. Это ряд общественных организаций, подчиненных определенным политикам. Я думаю, в ближайшее время — день-два — и мы с вами будем все знать. Следствие проводит, следствие уточняет. Я не хочу быть голословным, чтобы где-то сказать неправильное имя. Думаю, день-два — и мы будем все знать", — подчеркнул он.
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