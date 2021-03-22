ТЕМА

Взорвалась и сгорела маршрутка

22 марта 2021 | 09:14

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В Вишневом под Киевом поздно вечером 21 марта транспортное средство взорвалось и полностью выгорело. Об этом сообщает "ДТП.kiev" в Telegram.


Очевидцы рассказали, что сначала слышали сильный хлопок, похожий на взрыв, после которого начался пожар. Огонь распространился так быстро, что маршрутка сгорела полностью. Потушить ее не успели.

В результате происшествия никто не пострадал.



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