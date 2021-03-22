Взорвалась и сгорела маршрутка

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Гватемала. В одном из районов столицы страны снова образовалась яма глубиной 60 метров, в которую провалилось трехэтажное здание швейной фабрики и жилой дом. Геологи пока затрудняются сказать, что произошло в этом месте. Возможно, причина появления такой воронки, дно которой даже не просматривается, в том, что в последние дни на Гватемалу обрушился тропический шторм «Агата» и в городе шли проливные дожди. фото Scanpix