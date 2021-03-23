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Депутаты предлагают карать дипломатов, быкующих за рулем
23 марта 2021 | 13:17
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Группа народных депутатов из фракции “Слуга народа” и других депутатских фракций Верховной Рады (ВР) инициировали законопроект, которым предлагается привлекать к административной ответственности иностранцев, пользующихся дипломатическим иммунитетом. По мнению авторов, дипломаты часто нарушают правила дорожного движения (ПДД), но их не привлекают к ответственности из-за иммунитета.
Об этом KV, стало известно из законопроекта №5250 “О внесении изменений в статью 16 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за совершение правонарушений к иностранцам, которые пользуются иммунитетом”.
На сегодняшний день в указанной статье определено, что вопрос ответственности лиц, имеющих иммунитет, решается исключительно дипломатическим путем. То есть чтобы наказать посла или члена его семьи за нарушение ПДД, Украина должна по дипломатическим каналам согласовать этот вопрос со страной происхождения посла или сотрудника посольства.
Эту норму предлагается переписать, указав, что “при решении вопросов привлечения к административной ответственности за правонарушения, совершенные на территории Украины иностранцами, которые пользуются иммунитетом от административной юрисдикции Украины, этот Кодекс применяется в части, не противоречащей международным договорам, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины”.
“Права, предоставленные указанным лицам, и отсутствие возможности привлечения их к ответственности приводят к пренебрежению ПДД. Такие нарушения и безнаказанность не только отрицательно влияют на развитие системы обеспечения безопасности дорожного движения в Украине, а и является дополнительным основанием для увеличения потенциального количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах нашего государства”, – указывается в пояснительной записке к законопроекту.
"Киеввласть"
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