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Столичная прокуратура подозревает стоматолога в покушении на убийство и других преступлениях
23 марта 2021 | 13:20
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Столичная прокуратура подозревает врача-стоматолога в покушении на убийство и разбойных нападениях. Также по мнению правоохранителей, 33-летний мужчина причастен к мошенничеству на 400 тыс. гривен.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской городской прокуратуры.
Также, по данным прокуратуры, в марте 2020 года врач, под предлогом проведения медицинских процедур, проник в жилище одной из пациенток и похитил банковскую карту, с которой снял 78 тыс. Гривен. А в июне прошлого года он сопровождал пациентку домой, применил сильнодействующие вещества, от которых потерпевшая потеряла контроль над своими действиями.После этого врач завладел деньгами и материальными ценностями на сумму 63 тыс. гривен.
“Указанный гражданин подозревается в покушении на убийство 70-летней гражданки путем подключения электрических проводов, которые заранее имел при себе, к электропитанию напряжением 220 Вт в электрическом щитке, расположенном рядом с квартирой проживания потерпевшей”, – добавили в прокуратуре.
Суд избрал для стоматолога меру пресечения в виде содержания под стражей. Во время заседания подозреваемый угрожал прокурору, в связи с чем ему дополнительно инкриминируется ч. 1 ст. 345 УК Украины.
Также на рассмотрении судов (Дарницкого районного и Броварского) находятся еще два уголовных производства в отношении этого же врача по фактам совершения других тяжких преступлений.
Напомним, в Подольском районе столицы киевлянка стала жертвой мошенника, который выманил у нее крупную сумму денег. Мошенник представился врачом и сообщил, что ее дочь попала в ДТП, а для операции нужно 5 тыс. долларов. Когда обман раскрылся, женщина обратилась к правоохранителям, которые оперативно задержали псевдо-врача.
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