Столичная прокуратура подозревает стоматолога в покушении на убийство и других преступлениях

23 марта 2021 | 13:20

Столичная прокуратура подозревает врача-стоматолога в покушении на убийство и разбойных нападениях. Также по мнению правоохранителей, 33-летний мужчина причастен к мошенничеству на 400 тыс. гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской городской прокуратуры.

“В ходе досудебного расследования установлено, что с мая 2019 по сентябрь 2020 указанный гражданин, занимаясь стоматологической практикой, вводил пациентов в заблуждение, сообщая им ложную информацию относительно необходимого объема медицинского лечения. Таким образом злоумышленник завладел около 400 тысячами гривен своих пациентов”, – сказано в сообщении.

Также, по данным прокуратуры, в марте 2020 года врач, под предлогом проведения медицинских процедур, проник в жилище одной из пациенток и похитил банковскую карту, с которой снял 78 тыс. Гривен. А в июне прошлого года он сопровождал пациентку домой, применил сильнодействующие вещества, от которых потерпевшая потеряла контроль над своими действиями.После этого врач завладел деньгами и материальными ценностями на сумму 63 тыс. гривен.

“Указанный гражданин подозревается в покушении на убийство 70-летней гражданки путем подключения электрических проводов, которые заранее имел при себе, к электропитанию напряжением 220 Вт в электрическом щитке, расположенном рядом с квартирой проживания потерпевшей”, – добавили в прокуратуре.

Суд избрал для стоматолога меру пресечения в виде содержания под стражей. Во время заседания подозреваемый угрожал прокурору, в связи с чем ему дополнительно инкриминируется ч. 1 ст. 345 УК Украины.

Также на рассмотрении судов (Дарницкого районного и Броварского) находятся еще два уголовных производства в отношении этого же врача по фактам совершения других тяжких преступлений.

Напомним, в Подольском районе столицы киевлянка стала жертвой мошенника, который выманил у нее крупную сумму денег. Мошенник представился врачом и сообщил, что ее дочь попала в ДТП, а для операции нужно 5 тыс. долларов. Когда обман раскрылся, женщина обратилась к правоохранителям, которые оперативно задержали псевдо-врача.